A Potenza una grande biblioteca a cielo aperto: “Prendi un libro, lascia un libro”. Ecco l’iniziativa

“Abbiamo, tornando a rendere”.Ad annunciarlomuove in tutto il mondo un interesse notevole, se pensiamo come sia diffuso in oltre 130 Paesi, con circa 2 milioni di luoghi di scambio e oltre 13 milioni di volumi a disposizione.

Una enorme biblioteca a cielo aperto che abbiamo voluto realizzare anche a Potenza, rendendola però ancora più fruibile, quindi eliminando ogni vincolo e affidandoci completamente alla maturità dei suoi utilizzatori.

Purtroppo, la scorrettezza di una sola persona, che addirittura arrivava a sottrarre i libri che i tanti cittadini lasciavano correttamente, per rivenderseli abusivamente, ci ha costretto a ripensare l’iniziativa.

Oggi torniamo a proporla, spostando il sito all’interno del Palazzo di Città, luogo comunque aperto tutti i giorni, dalle 7,30 alle 20,30, esclusi i giorni festivi, e nel quale è sempre presente la vigilanza, così da consentire alle molte persone favorevoli a questo tipo di esperienza culturale di condivisione, di riprendere la consegna e il ritiro di libri, in una sorta di messa in comune del sapere, contestuale alla capacità di socializzare attraverso anche un semplice scambio.

Sono certo, che la nostra comunità continuerà a mostrare il proprio gradimento riguardo a questa proposta e tanti potranno scoprire o confermare il proprio interesse per la lettura e la propria passione per i libri”.