A Tito e Pignola niente sprechi con “M’illumino di meno”! Ecco come partecipare all’iniziativa

Oggi 16 febbraio, per la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, il Comune di Pignola aderirà all’iniziativa “M’illumino di meno 2024”.

Il tema della 20esima edizione di “M’illumino di meno” è “No borders”: Rai Radio2 invita le aziende, le scuole, i comuni e le singole persone ad aderire all’iniziativa e attraverso un decalogo RaiRadio2 ricorda a tutte e tutti le abitudini che possiamo adottare per una vita più sostenibile, dallo spegnimento delle luci non necessarie alla scelta di spostarsi a piedi, in bici o con i mezzi pubblici, dal risparmio energetico allo scambio di oggetti e vestiti che non usiamo più.

Simbolicamente le luci della facciata comunale si spegneranno alle ore 19, come segno di adesione e attenzione nei confronti del risparmio di energia e del suo utilizzo responsabile.

Anche il Comune di Tito aderisce a “M’illumino di meno” (https://www.rai.it/milluminodimeno/), la campagna di Rai Radio 2, giunta alla sua 20° edizione, finalizzata a sensibilizzare i cittadini verso stili di vita più sostenibili e volti al risparmio energetico.

Questa sera, 16 febbraio 2024, verranno spente le luci che illuminano il Palazzo Municipale e la fontana di Piazza del Seggio.

Per la XX edizione, M’illumino di Meno guarda lontano e spegne i confini, invitando tutti e tutte a cercare alleanze internazionali per la propria adesione.

Perché aria, oceani, montagne, foreste non conoscono frontiere e vanno difesi con un cambiamento che deve essere globale.

Stringiamo alleanze internazionali pedalando insieme, organizzando spegnimenti all’estero (piccoli e grandi), mangiando a lume di candela con i colleghi stranieri in visita.

M’illumino di Meno 2024 è No Borders: senza confini.