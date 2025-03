A Potenza uno spettacolo indimenticabile con atlete lucane pronte a mostrare la loro straordinaria abilità in questa disciplina. L’evento in programma

ASD Vuoto D’Aria è lieta di annunciare la seconda Gara Regionale di Danza Aerea, che avrà luogo presso la palestra Vito Lepore di Potenza, il prossimo Sabato 8 Marzo dalle ore 11:00.

La Gara, organizzata, in collaborazione con Accademia Italiana Danza Aerea, con il patrocinio del Comune di Potenza, dello Csen e del Coni, è un’occasione unica per gli appassionati del genere, ma anche per coloro che desiderano scoprire uno sport di eleganza, forza e agilità.

Interverranno l’assessore allo Sport del Comune di Potenza Gerardo Nardiello, il Presidente Regionale CSEN Angelo La Carpia.

L’evento promette di essere uno spettacolo indimenticabile, con atlete lucane pronte a mostrare la loro straordinaria abilità nella disciplina della Danza Aerea.

Le Maestre di ASD Vuoto D’Aria, Letizia Montagnuolo e Monica De Vivo, hanno dichiarato:

“L’orgoglio e la gioia di questa seconda tappa regionale sono indescrivibili.

Siamo onorate di rappresentare l’Accademia Italiana Danza Aerea nel Sud-Italia e nella nostra regione.

Crediamo fermamente in un nuovo modo di vivere lo sport e gettiamo il cuore oltre ogni ostacolo!”.

La Gara di Danza Aerea sarà giudicata da una giuria esperta composta da tre membri dell’Accademia Italiana Danza Aerea, che valuteranno la tecnica, la creatività e l’esecuzione di ciascuna performance:

Maestra e Presidente Alessandra Formenti,

Nicole Isabella Prestia,

Alice Sperto.

I vincitori saranno premiati con riconoscimenti speciali e trofei per celebrare il loro impegno e passione.

La serata vedrà la partecipazione di alcuni partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento quali: ASD Boxe Potenza di Giuseppe Gruosso, Centro Studio Danza Loncar di Patricia Loncar, Officine della Luce con Paola Guglielmi.

L’evento è aperto al pubblico gratuitamente.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.asdvuotodaria.it.

Ecco le locandine dell’evento.