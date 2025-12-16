A Ruoti tre giorni di festa: tra zampognari itineranti e l’arrivo di Babbo Natale con i suoi allegri elfi, tutto pronto per uno speciale viaggio sulla slitta. Il programma

Il centro storico di Ruoti si prepara ad accogliere ChocoVillage 2025, un evento straordinario che dal 19 al 21 dicembre trasformerà il borgo lucano in un incantevole villaggio natalizio.

Tre giorni di festa, tradizione e solidarietà sotto il segno della pace e della condivisione.

Il centro storico si vestirà a festa creando un’atmosfera magica che avvolgerà ogni angolo del borgo.

Decorazioni, melodie natalizie e un goloso percorso dedicato alle specialità al cioccolato e altre prelibatezze locali daranno vita a un’esperienza sensoriale che coinvolgerà visitatori di tutte le età.

ChocoVillage è un’occasione per vivere insieme la magia del Natale attraverso spettacoli teatrali, animazioni per tutta la famiglia e l’arrivo speciale di Babbo Natale con i suoi allegri elfi.

I più piccoli potranno consegnare la loro letterina alla Postina di Babbo Natale e vivere un’esperienza immersiva con il visore 3D per un emozionante viaggio sulla slitta in realtà virtuale.

Il ricco programma del weekend prevede momenti di riflessione culturale, come l’incontro su “Cioccolato Fondente & Benessere Psicologico”, letture dedicate ai più piccoli e suggestivi allestimenti presepiali.

Grande attesa per lo spettacolo teatrale “La Lettera della Felicità” con Gigi Pirozzi, che andrà in scena con numerose repliche durante il weekend, e per le performance del mago pasticcione Francesco Lioi.

Durante la manifestazione, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire il centro storico attraverso il percorso Ruoti Graphic Novel, un romanzo inedito che prende corpo nelle grandi immagini nate dalla creatività dell’artista lucano Silvio Giordano, trasformate in sculture digitali 3D dalla società Effenove di Michele Scioscia, sostenuto in audio dalla narrazione di Rota (curata da Rosario Angelo Avigliano e Maria Gerardi per la società Pluralecom).

L’evento vedrà la partecipazione attiva delle associazioni del territorio, che contribuiranno con iniziative dedicate alla creatività, alla solidarietà e alla magia del Natale.

La domenica sarà animata dai tradizionali zampognari itineranti e dal grande Mercato di Natale degli Artigiani, che dalle 10:00 alle 21:00 in Piazza Mercato offrirà le migliori creazioni dell’artigianato locale.

“Ruoti per la Pace” è il tema scelto per questa edizione, un messaggio forte e attuale che sottolinea i valori di dolcezza, solidarietà e speranza nel cuore del Natale.

L’evento, a cura dell’Associazione Nuova Era, rappresenta un’occasione unica per riscoprire le bellezze del borgo lucano e vivere momenti di autentica condivisione comunitaria.

Afferma il Sindaco di Ruoti, Avv. Franco Gentilesca:

“Con ChocoVillage vogliamo offrire alla nostra comunità e ai visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente.

Il nostro borgo si apre con entusiasmo per accogliere famiglie e turisti in un evento che valorizza le nostre tradizioni e guarda al futuro con speranza.”

ChocoVillage invita residenti e visitatori a lasciarsi avvolgere dall’atmosfera incantata del Natale, in un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, tra gusto e cultura, tra festa e solidarietà.

Di seguito la locandina con i dettagli.