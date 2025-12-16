In Basilicata aumentano le vittime di incidenti stradali su queste strade! Ecco tutti i dati dell’Istat

Sono stati 32 i morti in Basilicata nel corso del 2024 e 1.586 i feriti nei 967 incidenti stradali che si sono verificati.

Il numero – come riferisce il rapporto dell’Istat – è pressocchè invariato rispetto al 2023 (gli incidenti furono 968), ma è aumentato del 4,6% quello dei feriti (che sono 1.586), in maniera superiore alla media nazionale (4,1%), e l’incremento significativo delle vittime (+18,5%; erano state 27 nel 2023) è in controtendenza rispetto al lieve calo in Italia (-0,3%).

Nel lungo periodo, rispetto al 2010, il numero delle vittime cala del 33,3% in Basilicata, rispetto al -26,3% a livello nazionale.

In riferimento, invece, agli ultimi cinque anni (2019/2024) l’aumento in regione è del 10 ,3%, in contrasto con la riduzione osservata a livello nazionale (-4,5%). Nello stesso periodo, l’indice di mortalità regionale passa da 3,2 a 3,3 decessi ogni 100 incidenti, mentre quello nazionale diminuisce da 1,8 a 1,7.

Nell’analisi territoriale, Istat rileva come il numero degli incidenti sia superiore nel Potentino (563 con 22 morti), rispetto al Materano (404 sinistri e 10 deceduti), mentre il numero dei feriti si divide tra i 937 della provincia del capoluogo e i 649 del territorio materano.

Per quanto riguarda i luoghi, l’incidentalità è più alta nelle aree maggiormente abitate, ma gli incidenti più pericolosi si verificano nei centri minori: l’indice di mortalità è pari a 2,4 nei comuni con almeno 10.000 abitanti e a 4,8 negli altri comuni.

Sono state poi evidenziate le criticità del Raccordo autostradale Ra 05 Sicignano-Potenza e lungo le strade Ss 106 Jonica, Ss 658 Potenza-Melfi, Ss 585 Fondovalle del Noce e Ss 093 Appulo Lucana, in cui in un anno aumentano incidenti e feriti.

Risulta, invece, in riduzione l’incidentalità sulle Ss 598 Fondovalle dell’Agri, Ss 007 Matera-Ferrandina, Ss 407 Basentana e sulla Ss 655 Bradanica che resta la più pericolosa, con indici di mortalità e gravità pari a 83,3 e 38,5.

I livelli più elevati di incidentalità e lesività, sulle strade provinciali, hanno riguardato le Sp 018 e Sp 003 nel Materano, e la Sp 083, in provincia di Potenza.

Nel 2024, il maggior numero di incidenti (549, il 56,8% del totale) si è verificato sulle strade urbane, con quattro morti (il 12,5% del totale) e 772 feriti (48,7%).

Rispetto al 2023 sono aumentati sulle autostrade (+27,3%) e sulle strade urbane (+1,1%) mentre si sono ridotti su altre tipologie di strada (-4,1%).

Un’ultima indicazione sui costi sociali di un incidente con lesioni alle persone: in Italia nel 2024 è poco più di 18 miliardi di euro (309 euro pro capite), pari a quasi l’1% del Pil nazionale; in Basilicata è di 142 milioni di euro (267 euro pro capite).