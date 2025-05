A Tolve la restituzione della Sacra immagine di San Rocco dopo il restauro! I dettagli

Un appuntamento carico di fede e tradizione attende la comunità di Tolve, con la restituzione al culto della sacra immagine di San Rocco dopo un importante intervento di restauro.

L’evento sarà celebrato con una Santa Messa alle ore 18.00 nella Basilica, alla presenza dei fedeli e delle autorità religiose.

San Rocco, venerato come protettore contro le epidemie e le calamità, rappresenta una figura centrale nella devozione popolare della Basilicata, in particolare a Tolve, dove la sua immagine è da secoli oggetto di culto e pellegrinaggio.

La statua è stata riportata al suo originario splendore, nel rispetto della tradizione e della sacralità dell’opera.

Il restauro ha avuto l’obiettivo di conservare e valorizzare un patrimonio artistico e religioso di straordinaria importanza.

Questo evento non è soltanto un’occasione per ammirare la bellezza ritrovata della statua, ma soprattutto un momento di rinnovata spiritualità per la comunità, che si riunisce attorno al proprio Santo patrono con emozione e gratitudine.

San Rocco, pellegrino e taumaturgo, continua così a essere una guida per i fedeli, simbolo di speranza, protezione e solidarietà, oggi come nei secoli passati.