“Accelerare il più possibile il riconoscimento delle borse di studio agli studenti lucani”. La denuncia

Trasmettiamo e pubblichiamo il comunicato di Piero Marrese:

“Giovedì scorso ho presentato un’interrogazione al Presidente Bardi per chiedere alla Giunta Regionale di attivarsi e, d’intesa con l’ARDSU, prendere i dovuti provvedimenti per accelerare il più possibile il riconoscimento delle borse di studio agli studenti lucani.

Infatti, a seguito di molti ricorsi presentati dai richiedenti che erano stati esclusi dalla graduatoria provvisoria i tempi per la definizione della graduatoria finale si erano allungati di molto, ritardi questi che hanno messo in difficoltà studenti e famiglie.

Un primo risultato è stato raggiunto: ieri, con determinazione dirigenziale dell’ARDSU nr. 18 del 17/02/2025, sono state pubblicate le graduatorie definitive per l’assegnazione delle borse di studio per l’anno accademico 24/25.

Ne siamo soddisfatti, ma è necessario porre in essere le dovute azioni e gli accorgimenti idonei a superare e criticità nei bandi ed a semplificare, per il futuro, le procedure di presentazione delle domande e di produzione dei certificati, affinché non si verifichino nuovamente ricorsi e ritardi nell’erogazione dei contributi agli studenti.

Ora che le graduatorie sono definitive, bisogna, altresì, accelerare il più possibile il pagamento della prima tranche delle borse di studio agli studenti aventi diritto, considerando che le borse di studio rappresentano un aiuto significativo e in molti casi l’unico mezzo di sostentamento per gli studenti universitari, nonché uno strumento essenziale dell’attuazione del fondamentale diritto allo studio”.