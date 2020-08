Accordo tra la Caritas di Potenza e il Comune di Avigliano per sostenere le famiglie in difficoltà! I dettagli

Siglato l’accordo, tra la Caritas diocesana di Potenza e l’Amministrazione comunale di Avigliano (PZ), per sostenere persone e famiglie in difficoltà.

A dare la notizia il Comune:

“È stato ufficialmente siglato un accordo che vede protagonisti, la Caritas Diocesana di Potenza e l’Amministrazione comunale di Avigliano insieme con le Caritas parrocchiali di Avigliano (PZ) e Lagopesole (PZ)”.

S.E. Mons. Salvatore Ligorio, accogliendo i convenuti, ha dichiarato:

“Oggi vedo una grande fretta nel mondo; per questo penso al fermarsi, all’accorgerci che c’è l’altro.

Ascoltare ci aiuta a fare comunità e così non perdiamo di vista il rispetto per la dignità della persona umana.

Se siamo carichi di fede, si manifesta la carità sublime.

Il dialogo è fondamentale perché abitiamo tutti lo stesso luogo.

Infrangiamo il muro dell’individualismo, in tal senso viaggia la relazione con le istituzioni civili”.

Il Sindaco di Avigliano, Vito Summa, ha detto:

“La crisi sta cambiando la coscienza delle persone.

Abbiamo rilevato l’esperienza di solidarietà, di attenzione e di rispetto delle norme.

La storia di collaborazione con la Diocesi è estremamente preziosa; oggi consolidiamo una rete di aiuto, lavoreremo per darne evidenza.

Aiutare è difficile, dobbiamo fare in modo che non risulti come una intrusione.

Operiamo per dare la speranza senza violare la dignità dell’uomo”.

