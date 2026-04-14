Acquedotto Lucano: ad Avigliano il Direttore Renna per discutere dei fabbisogni urgenti della comunità. I dettagli

Il Direttore Generale di Acquedotto Lucano Luigi Cerciello Renna ha incontrato ieri, presso la sede del gestore idrico, il primo cittadino di Avigliano Giuseppe Mecca.

L’incontro è stato l’occasione per discutere dei fabbisogni urgenti della comunità rappresentata dal Sindaco e per fare il punto, alla presenza di dirigenti e tecnici di Acquedotto Lucano, sullo stato di avanzamento degli interventi programmati tempo addietro e sulla capillarità dell’installazione dei contatori smart presso l’utenza cittadina.

Il confronto si inserisce nel più ampio percorso intrapreso dal Direttore Generale volto all’ascolto e al dialogo costante con i Sindaci dei Comuni soci.

Oggi, con il pensiero rivolto ai territori, un altro segnale tangibile di attenzione e volontà di condivisione.