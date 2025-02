Ad Avigliano studenti in Piazza per dire basta alla violenza contro le donne. L’iniziativa

Quest’anno, il Centro Antiviolenza Itinerante GEA, gestito dall’Associazione Differenza Donna, porta il One Billion Rising in Basilicata, flashmob contro la violenza sulle donne.

Il movimento internazionale, nato del 2013 e arrivato alla sua dodicesima edizione, è stato fondato dalla drammaturga Eve Ensler, autrice de “I monologhi della vagina” e ogni 14 Febbraio si ripete nelle piazze di 200 Paesi in tutto il mondo.

Insieme alle alunne e agli alunni, Sabato 22 Febbraio ore 10:30, il Centro Antiviolenza Itinerante GEA sarà ad Avigliano, in Piazza E. Gianturco, per ballare sulle note di “Break the Chain” per liberare tutte le donne dalla violenza sessuale, fisica, razziale, economica, politica, socio-culturale, ideologica e di crisi climatica; per porre fine allo stupro, all’incesto, alle molestie sessuali, alle mutilazioni genitali femminili, alla schiavitù e al traffico di esseri umani, al matrimonio infantile, al femminicidio, all’oppressione sessuale, di genere e riproduttiva e per porre fine al razzismo, all’imperialismo, alla guerra e alla catastrofe climatica.

Parteciperanno all’evento i/le docenti, le studentesse e gli studenti delle classi II e III della Scuola Secondaria di primo grado Istituto Comprensivo “Silvio Spaventa Filippi” e l’Associazione “Gruppo Coordinamento Donne ODV- ETS” di Avigliano.

Donne e bambine sono maggiormente esposte e quindi più vulnerabili all’abuso di potere.

I promotori spiegano:

“In tutte le culture e società il profondo radicamento della struttura patriarcale e il diffuso maschilismo, continuano a tenere le donne subordinate e oppresse.

Tutto ciò si aggrava nelle discriminazioni multiple, per le donne migranti, per le donne con disabilità.

ONE BILLION RISING a partire dal 2013 è diventato un movimento globale che nel giorno di San Valentino ha coinvolto a ballare contro la violenza un miliardo di donne e uomini in oltre 200 nazioni.

L’invito è aperto a chiunque voglia manifestare contro la violenza contro le donne e le bambine, la campagna One Billion Rising invita a levarsi e insorgere contro la violenza con l’atto liberatorio della danza, unico requisito richiesto sarà di vestire di nero e di rosso, colori simbolo del One Billion Rising“.

Ecco la locandina dell’evento.