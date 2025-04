Addio a Papa Francesco: ecco quando saranno celebrati i funerali

Il giorno dopo la morte di Papa Francesco, si riunisce nell’Aula del Sinodo la prima Congregazione generale dei cardinali, che ha deciso la data dei funerali: saranno celebrati sabato mattina alle 10, in una cerimonia presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re.

Domani, come fa sapere skytg24, la salma sarà traslata in San Pietro, dove resterà esposta fino a venerdì per l’ultimo saluto dei fedeli.

Intanto, sono state diffuse le prime immagini della salma di Papa Francesco, con indosso la mitra bianca, la casula rossa e un rosario tra le mani.

Francesco scrisse in un testo inedito: “La morte non è la fine di tutto ma un nuovo inizio”.

Giorgia Meloni: “Lunedì l’ultimo incontro, mi ha detto ‘ci rida su’. Era un consiglio che amava ripetermi spesso”.

Questa una foto diffusa da Vatican Media.