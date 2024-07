Aeroporto di Salerno e Raccordo Autostradale Potenza-Sicignano: “una bella notizia per la Basilicata”

“L’apertura dell’aeroporto di Pontecagnano è sicuramente una bella notizia per la Basilicata e per la provincia di Potenza in modo particolare.

La scelta fatta nel 2014 dalla giunta regionale presieduta dal presidente Marcello Pittella, di entrare nel consorzio aeroporti di Salerno, si è rivelata lungimirante.

I collegamenti da più parti annunciati tra il nostro territorio e il nodo aeroportuale consentiranno di cogliere appieno questa possibilità di sviluppo.

L’entrata in servizio dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi ci spinge a fare delle considerazioni sul Raccordo Autostradale Potenza-Sicignano.

L’importanza di tale infrastruttura viaria è strategica ed è fondamentale per la città di Potenza e per tutti i paesi del Marmo-Platano-Melandro.

Come sappiamo il raccordo da decenni è oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, i tanti interventi sui viadotti provocano inevitabilmente disagi e soprattutto allungamento dei tempi di percorrenza.

Azione Picerno chiede al Presidente Bardi e all’assessore Pepe di interagire con i vertici di Anas per velocizzare le attività in essere chiedendo il rispetto dei termini dei lavori di manutenzione;

inoltre chiede al presidente della provincia di Potenza, Giordano, l’avvio dei già programmati e necessari interventi di manutenzione e messa in sicurezza lungo la SP94, unico percorso alternativo al raccordo autostradale”.

Lo dichiara Carmela Marino, dirigente di Azione Picerno.