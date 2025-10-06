“Affari tuoi”, Veronica della Basilicata porta a casa una bella somma! Complimenti

La Basilicata nuovamente protagonista in Rai.

Giocatrice della puntata di “Affari Tuoi” di stasera, 6 Ottobre, è Veronica Giordano di Matera.

Ha giocato accompagnato dalla sorella Annarita.

Le due sorelle giocano con il pacco numero 19.

Come riporta alphabetcity la partita di Veronica non parte certo col piede giusto.

I primi giri sono un piccolo shock: tra i pacchi eliminati dalle sorelle finiscono subito tre blu, ma soprattutto tre rossi pesanti, compresi 50.000, 200.000 e addirittura 300.000 euro.

Il pubblico trattiene il fiato, e il tabellone si svuota troppo in fretta dei premi più alti.

Arriva la prima chiamata del Dottore, che cerca di rimescolare le carte offrendo la possibilità di cambiare pacco. Veronica e Annarita si guardano, ci pensano, valutano il rischio, ma alla fine scelgono di restare fedeli al proprio numero 19.

Nei tre tiri successivi, la tensione non cala: finiscono fuori dal gioco 20.000 euro, poi 500 euro e 200 euro. Nuova offerta dal Dottore, questa volta 19.000 euro per continuare ancora tre tiri.

Le sorelle però non si fanno convincere, il coraggio non manca: Annarita strappa l’assegno e si va avanti.

La partita di Veronica e Annarita non perde mai ritmo.

Nei tre tiri successivi, le due sorelle eliminano un rosso importante, 30.000 euro, poi un pacco blu da 10 euro e infine trovano Gennarino, che regala un sorriso e alleggerisce un po’ la tensione.

Sul tabellone restano ancora diversi premi interessanti: tre pacchi blu e quattro rossi — tra cui 10.000, 15.000, 75.000 e 100.000 euro — e il sempre misterioso Pacco Nero.

Il Dottore cerca di sparigliare le carte, proponendo un cambio per il prossimo tiro. Veronica però decide di fidarsi del suo istinto e rifiu{title}ta. Purtroppo, al giro successivo, finisce fuori anche il rosso da 75.000 euro, un altro colpo difficile da incassare.

Si va avanti: stavolta il Dottore cambia strategia e gioca la carta delle… carte! Veronica pesca l’offerta, che stavolta è di 14.000 euro per un solo tiro. Lei e Annarita non si lasciano convincere: anche questa proposta viene rifiutata, con Annarita pronta a strappare l’ennesimo assegno.

Si arriva così al momento decisivo. Veronica apre il Pacco Nero: dentro, fortunatamente, ci sono solo 100 euro. Il pubblico tira un sospiro di sollievo: ora, con tre pacchi blu e tre rossi ancora in gioco (10.000, 15.000 e 100.000 euro), la partita è più aperta che mai.

Il Dottore rilancia ancora con un’offerta di cambio, e stavolta Veronica ci pensa su e accetta: lascia il suo storico numero 19 e sceglie il numero 9, scommettendo tutto sulla fortuna dell’ultimo minuto.

Il gioco ora si fa davvero teso: appena cambiato pacco, Veronica pesca subito i 10.000 euro, una cifra importante che però esce di scena proprio adesso.

Arriva la telefonata del Dottore, che questa volta vuole sondare direttamente le ambizioni della concorrente: “Veronica, qual è la tua richiesta?” lei risponde senza esitazioni: “Novantamila euro”.

Il Dottore però è prudente e si ferma a 15.000 euro.

La risposta non si fa attendere: Veronica non ci pensa due volte, rifiuta l’offerta e Annarita, ormai diventata specialista nello strappo, trita l’ennesimo assegno sotto lo sguardo divertito dello studio.

Il gioco riparte, la tensione resta alle stelle. Nel tiro successivo, le sorelle eliminano il pacco da 100 euro: ancora una volta si salva il sogno più grande.

A questo punto il tabellone si fa sempre più ristretto: rimangono solo due pacchi blu e due rossi, tra cui 15.000 e 100.000 euro.

Il Dottore prova ancora una volta a scombinare le strategie delle sorelle e offre un nuovo cambio per il prossimo tiro. Veronica e Annarita non cedono: rifiutano e decidono di fidarsi del pacco appena scelto.

Si procede, ed ecco il momento cruciale: il pacco successivo nasconde proprio i 15.000 euro. Un altro rosso che saluta la partita, lasciando in gioco solo due pacchi blu e l’ambitissimo 100.000 euro.

Il Dottore non si arrende e cambia strategia: gioca la prossima mossa a carte, e stavolta Veronica pesca di nuovo il cambio pacco.

Ma, con una decisione ferma, sceglie ancora una volta di non cambiare.

Il momento della verità si avvicina. Veronica e Annarita decidono di scoprire finalmente cosa si nascondeva nel pacco 19, quello che avevano cambiato: dentro ci sono soltanto 5 euro.

A questo punto la tensione in studio è alle stelle. Sul tabellone restano soltanto due possibilità: zero euro e 100.000 euro.

Arriva la telefonata più attesa: il Dottore vuole sapere ancora una volta quale cifra spera di portare a casa Veronica. Lei, decisa come non mai, risponde senza esitazioni: “Cento mila euro”.

Il Dottore, però, mette sul piatto 30.000 euro. È una tentazione, ma Veronica ormai ha deciso di giocare fino in fondo: rifiuta ancora l’offerta, pronta a rischiare tutto nell’apertura finale.

Ed è lì che si scrive la storia di questa puntata: Veronica e Annarita aprono il loro pacco, e dentro trovano davvero i 100.000 euro.

Un’esplosione di gioia, abbracci, lacrime e una Basilicata intera che festeggia una serata indimenticabile.

Congratulazioni!