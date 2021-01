AGGIORNAMENTO Coronavirus Basilicata: 58 nuovi Positivi Lucani! Ecco i dati Comune per Comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 19.01.2021.

Report dati processati in data 18 Gennaio 2021:

Tamponi molecolari di giornata n. 752

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 61

Tamponi negativi n. 691

Tamponi processati con test antigenico 1.157

RICOVERATI N. 82

GUARITI TOTALI N. 14

DECESSI TOTALI 8:

• Brienza

• Gallicchio (domiciliato a Brienza)

• Grumento Nova

• Potenza

• n. 2 Sasso di Castalda (domiciliati a Brienza)

• n. 2 Vietri di Potenza

58 positivi residenti:

1 Atella

1 Avigliano

1 Brienza

1 Calvello (domiciliato a Potenza)

10 Filiano

2 Grumento Nova

2 Lauria

5 Lavello

1 Marsicovetere (domiciliato a Moliterno)

5 Matera

2 Melfi

1 Moliterno

1 Pietragalla

3 Pignola

6 Potenza (n. 1 domiciliato a Filiano; n. 1 domiciliato a Pignola)

1 Rapolla

4 Rionero in Vulture

7 San Martino d’Agri (n. 5 domiciliati a Viggiano)

1 Sarconi

1 Satriano di Lucania

1 Tramutola

1 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 2

1 Liguria (domiciliato a Grumento Nova)

1 Puglia (domiciliato a Potenza)

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 13

3 Atella

1 Brienza (domiciliato a Potenza)

1 Calvello (domiciliato a Potenza)

2 Lavello

1 Melfi

1 Pignola

1 Rionero in Vulture

1 Ruoti

1 Satriano di Lucania

1 Tramutola

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 1

N. Regione/Stato estero

1 Lombardia (domiciliato a Ripacandida)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.725

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.643

DECEDUTI RESIDENTI N. 294

GUARITI RESIDENTI N. 5.172a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)