Al Marateale arriva la star internazionale Rupert Everett!

La star internazionale Rupert Everett sarà tra i protagonisti della nuova edizione del Marateale – Premio Internazionale Basilicata, che si svolgerà a Maratea dal 22 al 26 luglio.

Amato dal pubblico e acclamato dalla critica internazionale, Rupert Everett ha conquistato il cinema mondiale grazie alla sua straordinaria versatilità e al suo stile inconfondibile, elegante e sofisticato.

Le sue interpretazioni in film memorabili come Another Country, Il matrimonio del mio migliore amico, Shakespeare in Love e An Ideal Husband hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del grande schermo.

Da sempre impegnato nelle battaglie sociali, Everett si distingue non solo come attore di cinema e teatro, ma anche come autore di libri di grande successo.

Nel 2018 ha inoltre esordito come regista e sceneggiatore con The Happy Prince, una toccante riflessione sulla vita di Oscar Wilde.

Il 24 luglio, nella suggestiva cornice di Maratea, Rupert Everett riceverà il Premio alla Carriera e sarà protagonista di una masterclass dedicata al suo percorso artistico.

Everett è il primo dei numerosi ospiti, nazionali e internazionali, che arricchiranno il festival di quest’anno e che verranno annunciati nelle prossime settimane.