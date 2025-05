Raccordo Sicignano-Potenza: “infrastruttura essenziale per il territorio che consentirà di eliminare i disagi”. La dichiarazione

“Grande apprezzamento per l’azione del Sottosegretario Iannone nel suo operato e in particolare per l’impegno riposto in Basilicata nella valorizzazione del territorio in vista del completamento della Sicignano- Potenza“- così dichiara in una nota il Presidente dell’InCE, On. Salvatore Caiata.

“Un impegno che – prosegue il deputato di Fratelli d’Italia- nei prossimi lo vedrà direttamente coinvolto nel completamento della Sicignano-Potenza che lo porterà sui cantieri per un sopralluogo per i sette interventi di manutenzione riguardano tutti lavorazioni su opere d’arte: ponti, viadotti e gallerie“.

“Un’infrastruttura essenziale per il territorio che grazie all’impegno in prima persone del Sottosegretario consentirà di eliminare i disagi fin qui registrati e di consegnare una infrastruttura più moderna e sicura al territorio“.

“Azione degna di nota quella del Sottosegretario che con tempestività e attenzione sta rivolgendo i suoi sforzi verso un nodo infrastrutturale essenziale per la salute dei collegamenti per la Basilicata e per tutta la Nazione a cui va il nostro grazie”- così conclude il deputato di Fratelli d’Italia.