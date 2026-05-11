A Potenza i giovani diventano protagonisti della prevenzione e della salute riproduttiva. Il programma dell’incontro

Domani, 12 maggio 2026, alle ore 16:00, il Polo Bibliotecario di Potenza (Via Don Minozzi) ospiterà l’evento “Fertility Hack – I giovani per la salute riproduttiva”.

Un’iniziativa di alto valore sociale e scientifico che vede collaborare attivamente il mondo dell’associazionismo, della scuola e delle istituzioni per sensibilizzare le nuove generazioni su temi spesso considerati tabù.

Il progetto, promosso dal Lions Club Potenza Host e dal Leo Club Potenza, con il patrocinio delle istituzioni locali e regionali, mette al centro la consapevolezza dei soci Leo e dei ragazzi del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Potenza (classi 4A, 4B, 4C, 4E, 4F, 4L, 4P), i quali presenteranno i lavori e le riflessioni maturate durante il percorso formativo.

Il programma dell’incontro:

L’apertura dei lavori sarà affidata a una vasta platea istituzionale, tra cui il Direttore del Polo Bibliotecario Luigi Catalani, i vertici dei Lions e Leo Club (tra cui Leonardo Perfido, Francesco Persampieri e Vincenza Faggella) e le rappresentanti istituzionali per la parità, Ivana Pipponzi (Regione Basilicata) e Simona Bonito (Provincia di Potenza).

Il cuore dell’evento vedrà gli interventi tecnici della Dirigente Scolastica Lucia Girolamo, della responsabile del progetto Maria Carmela Padula e della Vicepresidente del Consiglio regionale Maddalena Fazzari. Le conclusioni saranno affidate a Massimo Maria Molinari, Presidente della Circoscrizione VIII del Distretto Lions 108 Ya.

Perché “Fertility Hack”?

L’obiettivo è “hackerare” l’informazione corretta per contrastare la disinformazione dilagante sui social media.

Attraverso hashtag chiave come #SaluteRiproduttiva, #StiliDiVitaSani e #Prevenzione, l’evento ha l’obiettivo di stimolare una cultura della salute riproduttiva e sessuale consapevole, responsabile e rispettosa, attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani come promotori di benessere per i propri pari (peer education).

Uno dei momenti più attesi sarà il Q&A (Domande e Risposte): un dialogo aperto e senza filtri tra gli studenti, gli esperti del settore e i rappresentanti della Croce Rossa Italiana, per offrire risposte scientifiche a dubbi e curiosità dei giovani.

Dichiarano gli organizzatori:

“Parlare di fertilità oggi significa parlare di futuro, in quanto molti giovani sottovalutano il fisiologico declino della fertilità, pensando erroneamente di avere tempo illimitato per concepire, ma anche il ruolo delle infezioni sulla salute riproduttiva e l’importanza dello stile di vita”.

La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare.

Di seguito la locandina con i dettagli.