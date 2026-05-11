Potenza, Scuola dell’infanzia Alcide De Gasperi: Forza Italia in campo con la raccolta firme. La situazione

“La raccolta firme promossa sabato 9 maggio da Forza Italia ha un obiettivo chiaro: impedire che la chiusura della scuola dell’infanzia Alcide De Gasperi diventi definitiva e chiedere all’amministrazione comunale un impegno concreto per il recupero e la riapertura della struttura”.

Lo dichiara la consigliera comunale Antonella Vaccaro, intervenendo sulla mobilitazione a sostegno della scuola.

La stessa aggiunge:

“Non siamo di fronte a una semplice questione edilizia, ma a una scelta politica che riguarda il futuro di un quartiere, delle famiglie, dei bambini e dei lavoratori.

La De Gasperi, chiusa nel 2025 dopo una scossa di terremoto e dichiarata inagibile, doveva essere oggetto di attenzione, programmazione e interventi.

Invece oggi il rischio concreto è che una chiusura nata come temporanea venga trasformata in una chiusura definitiva, nell’indifferenza dell’amministrazione comunale.

Potenza non può continuare a perdere servizi, scuole, presìdi educativi e luoghi di comunità.

Ogni scuola che chiude rappresenta un arretramento per la città: significa creare disagi alle famiglie, impoverire i quartieri, indebolire il diritto all’educazione e rendere ancora più fragile il tessuto sociale.

Con la raccolta firme di sabato Forza Italia ha voluto dare voce alla preoccupazione dei genitori, dei cittadini e di tutti coloro che non accettano che il destino della scuola De Gasperi venga deciso nel silenzio.

Difendere questa scuola significa difendere i bambini, ma anche il lavoro di chi vi opera.

I lavoratori laici impiegati nella struttura rischiano infatti di vedere compromessa definitivamente la propria occupazione, con conseguenze pesanti anche sul piano sociale.

Chiediamo all’amministrazione comunale di uscire dall’ambiguità e di dire con chiarezza quali siano le sue intenzioni.

Servono tempi certi, un percorso trasparente, risorse individuate e una volontà politica reale per recuperare l’edificio e restituirlo alla comunità.

Come Forza Italia e come opposizione continueremo a vigilare e a stare al fianco delle famiglie, dei lavoratori e dei cittadini che chiedono una cosa semplice e giusta: che la scuola dell’infanzia Alcide De Gasperi non venga abbandonata, ma recuperata e riaperta.

Potenza ha bisogno di investire sui suoi bambini e sui suoi quartieri, non di rassegnarsi alla chiusura dei suoi servizi”.