Potenza, Via Lucis Cittadina: in cammino con San Gerardo Maiella. Il percorso

La Via Lucis cittadina proposta quest’anno dalla Consulta per le Aggregazioni Laicali di Potenza, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Davide Carbonaro, si svolgerà martedì 12 maggio presso la Parrocchia Santa Famiglia nel rione Rossellino alle ore 19:30 (incontro ore 19.15).
Il percorso si snoderà per le vie del rione.
Il tema allude alla proposta di meditare la Via Lucis ispirandosi alle Lettere ed al Regolamento di Vita di San Gerardo Maiella in occasione del trecentesimo anniversario della nascita.
Essa tende ad evidenziare che la Speranza nasce dal vivere con gratitudine le grazie che ci vengono offerte e che ci spinge a prenderci cura di chi ci viene affidato come compagno.
Già trecento anni fa San Gerardo, con la sua esperienza, ci indica che il cristiano non vive in una contemplazione isolata ma si impegna quotidianamente a testimoniare l’amore di Dio verso i fratelli e che le due esperienze sono strettamente correlate ed indivisibili.
Di seguito la locandina con i dettagli.