Meteo Potenza: cambia tutto, in arrivo pioggia e forte instabilità. Le previsioni

Condizioni meteo stabili su Molise, Puglia e Basilicata in avvio di settimana, tra sole e qualche nube alta di passaggio.
Nuova variabilità tra mercoledì e giovedì, con l’afflusso di correnti atlantiche a favorire il passaggio di qualche pioggia o rovescio.
Tra venerdì e sabato è probabile un peggioramento più strutturato, accompagnato da un temporaneo ma deciso calo delle temperature.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 12 Maggio, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 12°C.
Mercoledì 13 Maggio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 8°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.