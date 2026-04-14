APT Basilicata è per la prima volta partner di questo appuntamento internazionale dedicato al turismo di alta gamma: 20 buyers saranno accolti a Pignola. I dettagli

L’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata è per la prima volta partner istituzionale di TRUE Events, l’appuntamento internazionale dedicato al turismo di alta gamma che quest’anno si svolge tra Puglia e Basilicata, dal 13 al 17 Aprile 2026.

La partecipazione si inserisce in una strategia mirata a rafforzare il posizionamento della regione nel mercato luxury, portando venti tra i principali top buyer internazionali del settore a conoscere direttamente l’offerta del territorio.

Per l’edizione 2026, l’APT Basilicata partecipa in qualità di Guest Exhibitor e Special Media-Partner all’evento, ospitato a Borgo Egnazia dal 13 al 18 Aprile.

Nell’ambito dell’evento è previsto uno speech panel interamente dedicato alla Basilicata, occasione per presentare l’intera offerta regionale a un pubblico di operatori e decision-maker del turismo luxury globale.

Il programma lucano si sviluppa poi, nel post-fam trip, dal 16 al 18 Aprile.

Giovedì 16 i venti buyers saranno a Matera che ha il più alto numero di strutture luxury, mentre Venerdì 17 Aprile la delegazione internazionale raggiungerà nella mattinata Pignola, nell’entroterra potentino, e nel pomeriggio Bernalda, sul versante ionico: due tappe di site inspection presso strutture di eccellenza dell’ospitalità lucana, accompagnate da un’esperienza enogastronomica legata al territorio.

Nel tardo pomeriggio, il programma si conclude a Matera con un momento di incontro diretto tra i top buyer internazionali e gli operatori lucani del lusso, alcuni dei quali sono tra gli exhibitor e partner commerciali di TRUE 2026 e contribuiranno all’accoglienza nella Città dei Sassi per l’intera durata del post-fam trip.

Dichiara il direttore generale di Apt, Margherita Sarli:

«I nostri operatori del lusso sono molto attivi ed è per questo che l’Apt, oltre a confermare l’appuntamento annuale che si svolge a Cannes ha voluto attenzionare il TRUE Events.

Ci siamo avvicinati all’appuntamento cercando di essere da ombrello per l’offerta territoriale del segmento e ringraziando gli operatori che vi avevano già aderito con un proprio sforzo.

Ritengo che sarà importante anche essere inseriti nel catalogo True, e sono certa che questi giorni saranno molto proficui”.