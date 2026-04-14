Potenza alza ufficialmente il sipario su “The Wonderful Ten”, il prestigioso torneo esibizione di calcio da tavolo. Questo l’evento in programma

Potenza ha ufficialmente alzato il sipario su “The Wonderful Ten”, il prestigioso torneo esibizione di calcio da tavolo organizzato dall’Associazione Sportiva Subbuteo Club Potenza e in programma il 19 Aprile 2026 al Tourist Hotel.

La manifestazione è stata presentata nel corso della conferenza stampa ospitata presso l’Auditorium Casa BCC Basilicata, alla presenza di rappresentanti del club organizzatore, del mondo istituzionale locale, dei partner che hanno sostenuto l’iniziativa e di quattro dei dieci giocatori che animeranno la competizione.

A moderare l’incontro è stata la giornalista Virginia Cortese, mentre a fare gli onori di casa, in rappresentanza del Subbuteo Club Potenza, sono stati Raffaele Olita e Flavio Olita, affiancati da Giorgio Costantino, direttore generale di BCC Basilicata.

In sala anche numerose personalità istituzionali del territorio, a conferma dell’attenzione che la città e le sue realtà più attive hanno voluto riservare a un evento capace di unire sport, inclusione, promozione sociale e valorizzazione del territorio.

La conferenza stampa è iniziata con la proiezione del video ufficiale dell’evento.

Nel suo intervento introduttivo, Raffaele Olita ha sottolineato l’eccezionalità dell’appuntamento per la città di Potenza e per l’intero movimento:

“Siamo felici di poter ospitare in città una manifestazione unica nel suo genere.

Nell’ambito del Subbuteo e del calcio da tavolo non era mai stato organizzato qualcosa di simile e per noi poter accogliere campioni del calibro di quelli che parteciperanno all’evento rappresenta un grande onore e una grandissima emozione.

Siamo un club giovane, affiliato alla FISCT da appena un anno, ma abbiamo le idee molto chiare: vogliamo promuovere questa disciplina nel modo migliore possibile, soprattutto tra le giovani generazioni, e farlo attraverso quella formula inclusiva che caratterizza da sempre il nostro progetto”.

A seguire ha preso la parola il presidente del Subbuteo Club Potenza, Flavio Olita, che ha ripercorso la nascita dell’associazione e la visione che ne accompagna il cammino: “La nostra associazione nasce da molto lontano, grazie soprattutto alla passione di mio padre e di un suo caro amico, che insieme a me hanno fondato questo club.

Siamo sempre stati grandi appassionati di Subbuteo e, dopo aver conosciuto più da vicino la realtà federale, abbiamo deciso di trasformare questa passione in qualcosa di concreto.

Lo abbiamo fatto, però, con una precisa idea di fondo, quella dell’inclusione, in particolare nei confronti delle persone con disabilità.

Io stesso, nonostante la mia disabilità, pratico regolarmente questa disciplina grazie a un tavolo speciale realizzato appositamente.

Proprio in questa banca, pochi mesi fa, abbiamo organizzato un’altra manifestazione insieme ad associazioni che si occupano di disabilità, permettendo a tanti ragazzi di avvicinarsi al calcio da tavolo.

Oggi abbiamo voluto alzare ulteriormente l’asticella, portando a Potenza l’élite del calcio da tavolo italiano, che non a caso rappresenta la nazione più forte al mondo in questa disciplina”.

Parole di convinto sostegno sono arrivate anche da Giorgio Costantino, direttore generale di BCC Basilicata, che ha rimarcato il valore umano e sociale della collaborazione con il club potentino:

“Siamo lieti di essere qui e di sostenere un’iniziativa come questa.

È la seconda volta che organizziamo una manifestazione dedicata al calcio da tavolo insieme al Subbuteo Club Potenza e ne siamo profondamente orgogliosi, perché condividiamo pienamente i valori dell’inclusione e dell’abbattimento di ogni barriera.

La scorsa esperienza è stata un vero successo ed è stato bellissimo vedere tanti ragazzi con disabilità avvicinarsi con entusiasmo a questa disciplina e giocare insieme agli altri.

Il calcio da tavolo ha un valore importante anche sul piano psicomotorio, educativo e relazionale.

Inoltre, poter ospitare a Potenza campioni assoluti come quelli che saranno protagonisti del torneo è motivo di grande orgoglio, anche alla luce dei risultati che questi giocatori hanno ottenuto a livello internazionale con i propri club e con la maglia della Nazionale italiana, campione d’Europa e del Mondo in carica”.

A portare il saluto del Comune di Potenza è stato l’assessore alla Cultura Roberto Falotico, che ha ribadito la vicinanza dell’amministrazione comunale a manifestazioni di questo tipo:

“Grazie all’attività di questo club e a iniziative come questa abbiamo la possibilità di abbattere definitivamente barriere che non sono soltanto architettoniche, ma anche culturali e relazionali.

Il Subbuteo e il calcio da tavolo diventano così uno strumento per stare insieme e per crescere insieme, dal punto di vista sportivo ma anche da quello umano e culturale.

Per questo il mio grazie va a chi continua a far vivere questo gioco, a promuoverlo tra le giovani generazioni e ad aver organizzato una manifestazione di questo livello nella nostra città.

Un ringraziamento particolare va a Flavio, che rappresenta un esempio concreto e positivo per tutti”.

Nel corso della conferenza sono intervenuti anche Domenico Lavagna, presidente del Centro Sportivo Italiano della Basilicata e Francesco Canzoniero, vicepresidente del Centro Sportivo Italiano di Potenza:

“Quando, circa un anno fa, i ragazzi del Subbuteo Club Potenza sono venuti da noi chiedendo supporto per dare vita alla loro associazione, nel segno dell’inclusione e dell’affiliazione, non avremmo mai immaginato che nel giro di così poco tempo sarebbero riusciti a organizzare una manifestazione di questo spessore nella città di Potenza.

Flavio è il segno tangibile di questa visione e di questo straordinario lavoro.

A tutti loro vanno complimenti sinceri per la passione, l’impegno e la missione che portano avanti con tenacia nel corso di ogni attività”.

Uno dei momenti più significativi dell’incontro è stato naturalmente quello dedicato ai protagonisti del torneo, con la presenza di quattro dei dieci giocatori che Domenica 19 Aprile scenderanno in campo a Potenza insieme alle altre stelle della competizione, componendo di fatto un cast che rappresenta l’élite del calcio da tavolo nazionale e internazionale.