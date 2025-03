Arcidiocesi di Acerenza: credenti in trepida attesa per Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo. Ecco il programma

L’Arcidiocesi di Acerenza, in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Giovanile organizza la Sacra Rappresentazione della “Passione di Cristo secondo Giovanni”, che si terrà a Laurenzana il 30 marzo 2025, ore 18.30.

In occasione dell’Anno Santo Giubilare l’evento assume una nuova dimensione, coinvolgendo per la prima volta circa 150 giovani delle comunità dell’Arcidiocesi.

La rappresentazione, ospitata e supportata dalla parrocchia, ha inteso fin dall’inizio proporre l’evento non solo come un momento di esperienza teatrale, ma come una tappa di un percorso più ampio.

Durante la Quaresima, infatti, i giovani hanno intrapreso un cammino in sinodalità, e come “compagni di viaggio” hanno avviato un percorso di amicizia, preghiera e autentica condivisione, immergendosi nei personaggi e nelle scene, vivendo la Passione di Cristo nei suoi significati più profondi, cercando in quest’Anno Giubilare, di trasformare la rappresentazione in un sussidio prezioso per i “pellegrini di speranza”, offrendo ai giovani, e non solo, vere «tappe di conversione e crescita» nella trasparenza della grazia e nella ricerca del senso più autentico della vita.

La sacralità della narrazione si unisce alla profondità del Vangelo secondo Giovanni, proponendo una lettura innovativa che vede protagoniste le donne, con i loro contrasti e speranze: le “Donne Maria”, simbolo di amore e speranza, e le “Donne farisee”, trasformate dalla grazia.

Il dramma di Cristo si rivivrà, lungo le strade di Laurenzana in tutti i risvolti emotivi, sentimentali, di devozione e di curiosità, ripercorrendo le ore la Passione, Morte e Risurrezione del Signore.

Per tutto il giorno sarà possibile ottenere l’Indulgenza Plenaria Giubilare, secondo le condizioni previste, sia nel santuario di Maria SS. del Carmine, come nella chiesa parrocchiale di Laurenzana, dove si trova la tomba del Beato Egidio, luogo giubilare in alcune occasioni particolari.

La giornata inizierà fin dal mattino con una solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Francesco Sirufo, nella chiesa madre, ore 11.00, preceduta da celebrazione del sacramento della Penitenza.

Un evento di grande intensità spirituale, reso possibile grazie al supporto corale della comunità e delle istituzioni locali, un invito a tutti a partecipare e lasciarsi coinvolgere da un’esperienza che ci prepara a vivere con maggiore profondità e gioia il mistero della Santa Pasqua.

Di seguito la locandina con i dettagli.