Arcieri Lucani Potenza: Ludovica conquista la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani. Bravissima!

Ludovica Rotundo conquista il bronzo ai Campionati Italiani di Arco Nudo Juniores Femminile!

Arcieri Lucani Potenza spiega:

“È con immensa gioia che celebriamo la straordinaria performance di Ludovica Rotundo, la nostra talentuosa arciera, che ha conquistato una meritatissima medaglia di bronzo nella categoria Arco Nudo Juniores Femminile ai recenti Campionati Italiani!

Ludovica ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua determinazione, conducendo una gara emozionante e combattuta fino all’ultima freccia.

Il podio è rimasto in bilico fino alla fine, ma con un rush finale impeccabile, Ludovica ha conquistato un bronzo che brilla come l’impegno e la passione che mette in questo sport.

Questo bronzo è il frutto di un duro lavoro, di allenamenti costanti e della guida sapiente dei nostri tecnici, che con il loro supporto quotidiano permettono ai nostri arcieri di raggiungere traguardi così importanti.

Un ringraziamento speciale va a loro, che sono l’anima della nostra società e un punto di riferimento per tutti i nostri atleti.

Vogliamo inoltre complimentarci con tutta la rappresentativa degli Arcieri Lucani Potenza che ha partecipato ai Campionati Italiani.

Tutti i nostri arcieri hanno dato il massimo, dimostrando ancora una volta la forza e la qualità della nostra scuola di tiro con l’arco.

Forza Arcieri Lucani Potenza!”.

Ecco le foto.