Arisa, cantante di Pignola, pronta a salire sul palco del Festival di Sanremo! Ecco i dettagli

Il Festival di Sanremo 2022 si arricchisce dunque di due ospiti d’eccezione.

La lucana Arisa, questa sera salirà sul palco dell’Ariston, insieme a Malika Ayane.

È quanto è stato annunciato durante la conferenza stampa del mercoledì, tenutasi al Casinò di Sanremo.

Come rivelato dal vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo, le due artiste presenteranno i due inni in lizza per diventare la colonna sonora ufficiale delle Olimpiadi di Cortina 2026.

I due brani saranno messi in competizione attraverso un contest. Il risultato dipenderà dal voto del pubblico.

Annunciata anche la scaletta della seconda serata e i 13 artisti in gara:

ad aprire Sangiovanni con la sua Farfalle;

seguirà Giovanni Truppi: Tuo padre, mia madre Lucia;

Le Vibrazioni: Tantissimo;

Emma: Ogni volta è così;

Matteo Romano: Virale;

Iva Zanicchi: Voglio Amarti;

Ditonellapiaga e Rettore: Chimica;

Elisa: O forse sei tu;

Fabrizio Moro: Sei tu;

Tananai: Sesso occasionale;

Irama: Ovunque sarai;

Aka7even: Perfetta così;

in chiusura Highsnob & Hu con Abbi cura di te.

La vedrete?a

