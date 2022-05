Arriva a Potenza Gianluca Mantovani: il suo un viaggio alla scoperta della natura nonostante la malattia incurabile. I dettagli

Il Comune di Potenza ha concesso il patrocinio all’iniziativa “ Vagamonti – In cammino da Lampedusa alla Valle Aurina: il viaggio-simbolo di Gianluca Mantovani”, un lungo viaggio a piedi, lungo sentieri Cai, sentieri religiosi, antichi tratturi, da Lampedusa alla Toscana, con tappa a Potenza il 6 maggio.

Il progetto Vagamonti è destinato a tutte quelle persone che, pur con problemi di salute, vorranno riscoprire un nuovo rapporto con le proprie energie fisiche e con la natura stessa.

Alle ore 18:00 di venerdì 6, l’assessore alle pari opportunità, politiche giovanili, attività produttive e politiche per l’infanzia Vittoria Rottuno, su delega del sindaco, ha accolto Gianluca Mantovani in piazza Matteotti, davanti il Palazzo di città, per dare sostegno e piena adesione di tutta la comunità potentina a questa iniziativa dal forte valore simbolico, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia autoimmune, caratterizzata da una disfunzione del sistema immunitario che induce l’organismo ad attaccare i propri tessuti.

E’ una patologia attualmente incurabile, se non con l’assunzione di farmaci, per tutta la vita, al fine di alleviare i sintomi e rallentare la progressione della malattia in atto con l’inevitabile conseguenza della compromissione della qualità della vita delle persone affette.a

