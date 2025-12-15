Arriva a Potenza” la voce dei ghiacciai” delle Alpi: ecco l’iniziativa di questi studenti

Si è tenuto nella mattinata di sabato 13 dicembre presso l’Auditorium di Santa Cecilia l’incontro scientifico divulgativo “La voce dei ghiacciai” dalle Alpi a Potenza, nell’anno internazionale dei ghiacciai.

E’ stato organizzato dall’IIS “Di Pasca Fortunato” Indirizzo Agrario in collaborazione con “Source International”.

Gli alunni hanno ipotizzato e realizzato una campagna social di divulgazione sui cambiamenti climatici, anche alla luce del problema della mancanza d’acqua e del rischio razionamento, paventato in futuro, e vissuto le scorse feste natalizie, in una regione nel cui stemma ci sono quattro fiumi.

L’incontro scientifico è stato caratterizzato dalla visione di alcuni video o “timelaps” in cui è stata mostrata l’involuzione dei ghiacciai nel corso dei tempi.

I ghiacciai ci parlano non solo del presente ma anche del passato: importante il ruolo svolto dalle montagne del nord Italia, nel corso della prima e della seconda guerra mondiale.

A conclusione dell’incontro scientifico, svolto con modalità interattiva e con l’uso di piattaforme social, i ragazzi dell’indirizzo Agrario dell’IIS “Di Pasca Fortunato” hanno ideato diversi slogan di una possibile campagna di divulgazione, di cui ricordiamo: “Il tempo si sta sciogliendo, ciò che perdiamo oggi ci mancherà domani” “Il clima sta cambiando, e noi?”, “Quando il ghiacciaio sparisce il futuro affonda”.