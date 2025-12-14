Potenza: 100 anni per nonna Carolina della provincia. Auguri!

100 anni di vita, sorrisi e ricordi!

Il Comune di Sarconi in festa, fa sapere:

“Oggi la nostra cara Carolina Pisano ha raggiunto un traguardo straordinario: i 100 anni!

Circondata dall’affetto dei suoi cari e degli amici più cari, ha festeggiato questo giorno speciale con gioia e serenità.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la comunità, le hanno consegnato una targa per celebrare questo meraviglioso compleanno.

A te, signora Carolina, vanno i nostri più sinceri auguri: che la tua vita continui a essere piena di momenti felici, sorrisi e tanto amore!”.

Auguri!