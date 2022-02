Arriva la super-mascherina che promette di bloccare tutte le varianti del Covid! Ecco tempi e costo

Una super-mascherina in grado di bloccare tutti i virus, anche il Sars-CoV-2 con tutte le sue varianti.

L’oggetto che potrebbe cambiare per sempre l’approccio alla pandemia di Covid-19 è stato presentato al CES 2022, il Consumer Electronics Show di Las Vegas: a ‘inventarla’, una start up di Lione, in Francia, la Airxom.

Assicura Vincent Gaston, Ceo di Airxom:

“Risultati spettacolari contro il Covid: la nostra mascherina lo distrugge con il semplice contatto.

Siamo gli unici ad offrire una protezione totale”.

L’efficacia della maschera Airxôm è stata sottoposta a un protocollo sperimentale condotto da laboratori indipendenti con riconosciuta esperienza nel settore (Virnext: virus; Conidair: batteri; Laboratorio Nazionale di Metrologia e Prove Francesi: composti organici volatili).

I test virucidi effettuati dal laboratorio Virnext Research Technology di Lione, ad esempio, hanno dimostrato la sua efficacia per:

SARS-CoV-2, 99,94 % di distruzione,

H1N1, 99,99 % di distruzione,

Adenovirus, 99,94 % di distruzione

La commercializzazione di questo speciale dispositivo dovrebbe partire a Marzo 2022, e il suo costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 euro.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)