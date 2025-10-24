Assemblea Diocesana a Potenza: “Il coraggio della scelta religiosa ieri e oggi”. I dettagli

Che cosa significa oggi, per un cristiano, mettere insieme preghiera e azione, fede e responsabilità verso il territorio?
L’Azione Cattolica diocesana apre il nuovo anno associativo con un’assemblea dedicata alla “scelta religiosa”, un passaggio decisivo della sua storia.
L’appuntamento è sabato 25 ottobre alle 16:30 presso il Parco del Seminario, Sala Ferracuti, a Potenza.
Tema: “Radicati nel Vangelo per servire la storia. Il coraggio della scelta religiosa ieri e oggi”.
Da oltre cinquant’anni l’Azione Cattolica sceglie di definirsi attraverso questa espressione: la fede non è intimismo né fuga dal mondo, ma genera responsabilità concreta.
Preghiera e azione, formazione spirituale e impegno sociale camminano insieme.
Oggi, quella scelta mantiene una sua attualità. Anche in Basilicata: spopolamento, giovani che faticano a trovare lavoro, persone sole e anziane che hanno bisogno di cura.
Per un laico di AC significa chiedersi: come traduco la mia fede in gesti concreti? Come costruisco comunità, legami, solidarietà in un territorio fragile?
A guidare la riflessione sarà Franco Miano, già presidente nazionale dell’Azione Cattolica e Professore ordinario di filosofia morale all’Università Federico II di Napoli.
Seguiranno laboratori di approfondimento, dibattito e confronto.
L’incontro è aperto a tutti.