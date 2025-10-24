Potenza, cambio al vertice del Comando Militare Esercito Basilicata

Nella Caserma “Francesco De Rosa” di Potenza, si è svolta la cerimonia di avvicendamento alla guida del Comando Militare Esercito (CME) “Basilicata”.

Alla presenza del Comandante Territoriale Sud, Generale di Divisione Andrea Di Stasio e di numerose autorità civili e militari, il Colonnello Gennaro Scotto di Santolo ha ceduto il comando al Colonnello Paolo Franciosa.

Nel discorso di commiato, il Colonnello Scotto di Santolo ha espresso profonda gratitudine alle donne e agli uomini del CME per l’impegno, la dedizione e la leale collaborazione dimostrati durante il suo periodo di comando, evidenziando come questi valori abbiano consentito al Comando di distinguersi per efficienza e professionalità.

Il Colonnello Franciosa, assumendo ufficialmente l’incarico, ha affermato il proprio orgoglio per l’opportunità ricevuta, manifestando la volontà di affrontare con determinazione e spirito di servizio le sfide future, in piena coesione con tutto il personale del Comando Militare Esercito “Basilicata”.

Il Generale Di Stasio ha ringraziato il Colonnello Scotto di Santolo per i risultati conseguiti dal CME “Basilicata” durante la sua guida e gli ha rivolto i migliori auguri per il nuovo incarico.

Ha inoltre augurato al Colonnello Franciosa un periodo di comando ricco di soddisfazioni, sottolineando il valore strategico dei comandi territoriali, fondamentali nel garantire i rapporti tra l’Esercito, le istituzioni locali e la società civile.

Il CME Basilicata si innesta nell’ambito della riorganizzazione del Nuovo Modello Esercito con l’obiettivo di portare la Forza Armata sempre più vicino ai cittadini e alle amministrazioni locali.

È una scelta che punta sulla sicurezza e sul benessere del territorio, rafforzando la collaborazione con le Regioni e le autorità locali.