Un nuovo semaforo lungo la Potenza-Melfi.

È stato installato tra le uscite di Atella (PZ) e Scalera (PZ).

Vi raccomandiamo la massima attenzione, in quanto le nuove indicazioni, poste a ridosso di una curva, in un tratto già interessato dai lavori per la terza corsia, sono poco visibili.

