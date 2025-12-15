Attenzione: tentativi di truffe in provincia di Potenza! L’avviso

Il Comune di Satriano informa che sono pervenute segnalazioni di tentativi di truffa messi in atto da persone che telefonicamente si spacciano per Carabinieri o appartenenti alle Forze dell’Ordine.

I truffatori contattano i cittadini raccontando di presunti problemi o guai giudiziari che coinvolgerebbero un familiare, chiedendo denaro o oggetti di valore per “risolvere la situazione”.

Si invita la popolazione alla massima attenzione, in particolare gli anziani e le persone che vivono sole.

Le Forze dell’Ordine non chiedono mai denaro o beni per telefono o a domicilio!

Non aprite la porta a sconosciuti anche se si qualificano come pubblici ufficiali!

Non consegnate denaro, gioielli o oggetti di valore a nessuno!

In caso di chiamate sospette contattate immediatamente il 112 o la stazione dei Carabinieri di Satriano di Lucania allo 0975383001.

La prudenza e la collaborazione di tutti sono fondamentali per prevenire questi episodi e tutelare i cittadini più vulnerabili.