Potenza: per questi lavoratori in arrivo stipendi arretrati e tredicesima. I dettagli

II Presidente di AIAS Potenza ETS informa i lavoratori dell’Associazione che:

“entro il mese corrente sarà possibile pagare da subito gli stipendi di ottobre e novembre, e, successivamente dopo, la tredicesima.

Questo risultato è stato raggiunto grazie al determinante intervento dell’Assessore del Dipartimento Politiche Sociali della Regione Basilicata, dott. Cosimo Latronico, dàlla disponibilità del Commissario ASP, dott. Massimo De Fino e dall’azione incisiva delle OO.SS. sindacali firmatarie del contratto a collaborare per la risoluzione delle problematiche.

Il Presidente Grippo esprime, inoltre, grande soddisfazione per la decisione regionale di stabilizzare nell’immediato le attività socio-assistenziali svolte, grazie ad un progetto dedicato che il Dipartimento nella persona del Direttore Generale ha elaborato ed affidato alla ASP per l’attuazione.

Infine, il Presidente ringrazia tutti i lavoratori di AIAS Potenza ETS per i sacrifici sostenuti e la comprensione sempre dimostrata nei momenti di difficoltà dell’Associazione”.