Auto in fiamme a Potenza: queste le ultime notizie

Come anticipato dalla nostra Redazione, mentre si stavano concludendo le operazioni di ritrovamento del ragazzo scomparso, a Potenza in via Cavour, alle ore 14.00 circa, una squadra dei Vigili del fuoco è stata impegnata in un incendio autovettura.

Il tempestivo intervento ha evitato il coinvolgimento di altri veicoli.

Gli occupanti sono tutti salvi ed il traffico in tilt fino alla rimozione.

Si ipotizza che l’incendio possa essere di natura elettrica.

Sul posto anche la Polizia Locale.a

