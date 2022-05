Avigliano: consegnati i lavori per questa strada sbarrata ai motociclisti e ciclisti! Ecco le ultime notizie

La Provincia di Potenza informa:

“Ieri mattina sono stati consegnati alla ditta incaricata, i lavori per 160.000 euro sulla Sp 6 – I tronco, per interventi sui tratti critici segnalati dalla comunità di Avigliano, oltre che dalle associazioni di motociclisti o ciclisti per i quali è precluso il transito.

Venerdì mattina l’ufficio tecnico dell’Ente terrà un sopralluogo con la ditta affinché quest’ultima possa avviare e definire rapidamente gli interventi.

Una risposta nei fatti alle sollecitazioni dei giorni scorsi ricordando che in termini di procedure di assegnazione ed esecuzioni di lavori pubblici, anche in via di urgenza, bisogna rispettare le regole ben definite in materia di appalti”.

