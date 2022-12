Avigliano: il Comune assume in tempi record grazie a questa procedura

Il comune di Avigliano chiude l’anno nel migliore dei modi grazie all’assunzione in tempi record di un istruttore direttivo di vigilanza che da inizio 2023 inizierà il suo percorso nel comune lucano.

Si dichiara soddisfatta l’amministrazione che in soli 20 giorni ha potuto colmare le lacune di personale grazie alla procedura Elenco di Idonei, promossa da Asmel, Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali.

Asmel, in base al DL Reclutamento, previsto dal Governo Draghi, ha stilato 15 Elenchi di Idonei, per altrettanti profili professionali, attraverso un maxi concorso cui hanno partecipato quasi 60.000 candidati in collegamento telematico.

L’iniziativa conta con oltre 450 Enti sottoscrittori dell’accordo e oltre 150 interpelli avviati.

L’ amministrazione comunale di Avigliano sottolinea i vantaggi di una procedura snella, che rispetta i tempi stabiliti.

Si tratta di una procedura agevole che permette all’ente di subentrare in una fase successiva confrontandosi solo con i candidati realmente interessati al posto e al luogo di lavoro.

Tempi molto più veloci per i comuni che agiscono in forma aggregata rispetto ai classici iter concorsuali cavillosi e lunghi.

Nel corso del 2023 verrà indetta anche una nuova maxi selezione che comprenderà il 95% dei profili professionali per i fabbisogni ordinari e/o legati all’attuazione del PNRR, che arriverà a coprire un migliaio di Enti ASMEL.

