Avigliano, problemi alla rete idrica e fognaria in queste zone: ecco l’esito dell’incontro con Acquedotto Lucano

Si è tenuto questa mattina presso il Municipio di Avigliano, alla presenza del Sindaco, degli uffici comunali e dei responsabili di area di ACQUEDOTTO LUCANO, un incontro avente ad oggetto il problema idrico e fognario legato alla frazione Canarra, nel Comune della provincia di Potenza.

L’esito positivo dell’incontro si apprende dalle parole del primo cittadino Mecca:

“Abbiamo voluto ed ottenuto un tavolo urgente di confronto con ACQUEDOTTO LUCANO per affrontare il problema idrico e fognario che riguarda molte frazioni di Avigliano, ed in modo urgente Canarra e aree circostanti.

L’Acquedotto, in merito al problema della crisi idrica, ha assunto l’impegno di provvedere nell’immediatezza a lavori di adeguamento della condotta, con la previsione di un impianto di sollevamento teso a migliorare la pressurizzazione della rete.

Mi auguro si tratti davvero di un intervento risolutivo”.

Non sono mancanti i riferimenti al progetto di realizzazione e potenziamento della rete fognaria, atteso da circa vent’anni dalla comunità aviglianese e finanziato dalla Regione Basilicata, in via di partenza come precisa il Sindaco:

“AQUEDOTTO LUCANO ci ha comunicato nelle scorse settimane che la fase progettuale è quasi ultimata e che sarà prossima la convocazione della conferenza di servizi per poi procedere con la gara per l’aggiudicazione dei lavori, ci auguriamo non oltre il 2023”.

