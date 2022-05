Avigliano: questi studenti in campo per contribuire alla difesa dell’ambiente. Ecco il progetto

La FARBAS – Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata – comunica agli organi di informazione che, a partire dalle ore 9:30 di sabato 28 Maggio 2022 – presso il Chiostro comunale di Avigliano – si terrà la giornata conclusiva dei percorsi didattici “Energie rinnovabili” e “Spreco alimentare”, due dei vari programmi di educazione all’ambiente e alla sostenibilità, promossi dalla FARBAS nell’ambito del più ampio progetto “AQUAB”.

Gli approfondimenti tematici, svolti nel periodo Gennaio – Aprile 2022, hanno coinvolto attivamente gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia” – sede di Sant’Angelo di Avigliano.

Il Progetto “AQUAB”, coordinato dalla Direzione Generale dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia della Regione Basilicata, giunto ormai alle battute finali, è riuscito a coniugare programmi di studio e ricerca scientifica con attività di educazione ambientale, recependo le numerose istanze pervenute da diversi Istituti Scolasti della Regione Basilicata.

Il Presidente della FARBAS, Antonino Capuano, fa sapere:

“La giornata conclusiva rappresenterà il momento in cui i nostri ragazzi racconteranno cosa questo percorso ha significato per loro, manifestando, così come emerso durante le lezioni, la volontà e la determinazione di mettersi in gioco è contribuire alla difesa dell’ambiente.

Siamo quello che impariamo, l’educazione è la base su cui costruiamo il futuro dei nostri figli, questo il motivo principale per cui siamo sempre ben disposti a supportare le scuole in attività di educazione ambientale”.

Ai saluti Istituzionali del Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, e del Presidente FARBAS, Antonino Capuano, seguiranno gli interventi di:

Laura Mongiello (Presidente Ordine Tecnologi Alimentari di Basilicata e Calabria);

Maria Aquino (Professoressa dell’I.C. “Federico II di Svevia”);

Luigi Modrone (Amministratore unico Società Energetica Lucana);

Roberto Petrullo (Responsabile Area Energia Acquedotto Lucano S.p.A.);

degli studenti coinvolti.

Concluderà la giornata l’Assessore all’Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

