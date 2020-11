Balvano, Nutella Biscuits da record: 1 miliardo i biscotti venduti, oltre 230 nuove assunzioni in arrivo! I dettagli

Nuovi posti di lavoro a Balvano (PZ), grazie al successo di Nutella Biscuits.

Come riporta “La Stampa”:

“A un anno dal lancio sul mercato italiano, Nutella Biscuits annuncia di aver sfondato il muro di 1 miliardo di singoli biscotti venduti in Italia.

Un successo incredibile, che è andato ben oltre le più rosee aspettative: Ferrero aveva ipotizzato di raggiungere le 25 milioni di confezioni vendute, le ha quasi raddoppiate arrivando a oltre 47 milioni.

I Nutella Biscuits sono entrati nelle case di oltre 7 milioni di famiglie e sono diventati la referenza nel mercato dei biscotti più venduta in Italia.

Per continuare ad alimentare questo successo, Ferrero ha approvato l’investimento per la realizzazione di una nuova linea produttiva, tecnologicamente avanzata quanto la prima, sempre nello stabilimento italiano di Balvano (PZ), che si affiancherà a quella di recente costruzione e che consentirà di raddoppiare la capacità produttiva, con l’obiettivo di soddisfare sia la domanda interna che servire nuovi mercati ancora non coperti.

L’investimento previsto, di oltre 80 milioni di euro, si somma a quanto già stanziato per la prima linea di produzione.

A questo si accompagnerà un ulteriore incremento della dimensione occupazionale, portando il contributo aggiuntivo in termini di nuovo personale dedicato alla produzione di Nutella Biscuits su entrambe le linee a oltre 230 persone complessive“.

