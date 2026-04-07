Basilicata: al via il potenziamento degli ITS Academy, Istituti Tecnologici Superiori alternativi all’università che operano in stretta collaborazione con imprese ed enti di ricerca. I dettagli

L’assessore regionale Francesco Cupparo annuncia l’approvazione, da parte della Giunta regionale, di due importanti Avvisi pubblici finalizzati alla costituzione e al potenziamento degli ITS Academy in Basilicata, strumenti strategici per rafforzare il collegamento tra formazione e mondo del lavoro.

Nel dettaglio, la Giunta ha approvato:

l’“Avviso pubblico per la costituzione dell’ITS ACADEMY nell’area tecnologica Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e per il Turismo e l’attivazione dei percorsi formativi nel triennio 2026/2029”, con uno stanziamento complessivo di 1.731.764,00 euro;

l’“Avviso pubblico per la costituzione dell’ITS ACADEMY nell’area tecnologica Sistema Agroalimentare e l’attivazione dei percorsi formativi nel triennio 2026/2029”, anch’esso finanziato con 1.731.764,00 euro.

Gli ITS Academy (Istituti Tecnologici Superiori) rappresentano il segmento di formazione terziaria professionalizzante, alternativo all’università, progettato in stretta collaborazione con imprese, enti di ricerca, scuole e università.

Si caratterizzano per percorsi biennali o triennali altamente specializzati, con una forte componente pratica e laboratoriale e con almeno il 30% delle ore svolte in azienda attraverso tirocini e stage.

Gli ITS Academy operano come fondazioni partecipate da soggetti pubblici e privati e hanno il compito di:

formare tecnici altamente qualificati in settori strategici per lo sviluppo economico;

rispondere in modo diretto ai fabbisogni professionali delle imprese;

favorire l’innovazione e il trasferimento tecnologico;

favorire l’innovazione e il trasferimento tecnologico; rafforzare l’integrazione tra sistema educativo e sistema produttivo.

Per i giovani, gli ITS rappresentano una concreta opportunità di inserimento rapido nel mercato del lavoro, grazie a competenze immediatamente spendibili e a tassi di occupazione elevati.

Per le imprese, costituiscono uno strumento essenziale per reperire figure professionali specializzate, contribuendo a ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e sostenendo la competitività dei territori.

Con questi Avvisi, la Regione punta su due filiere chiave:

Turismo e beni culturali, per valorizzare il patrimonio regionale attraverso competenze innovative e digitali;

Agroalimentare, settore identitario e trainante dell’economia lucana, che necessita di professionalità sempre più qualificate e orientate all’innovazione e alla sostenibilità.

Dice l’assessore Cupparo:

“Con l’approvazione di questi Avvisi rafforziamo in modo concreto il sistema degli ITS Academy, uno degli strumenti più efficaci per creare occupazione qualificata e sostenere la crescita del nostro tessuto produttivo.

Investiamo sui giovani, offrendo loro percorsi formativi moderni, fortemente collegati alle imprese e capaci di garantire reali opportunità di lavoro.

Allo stesso tempo, rispondiamo alle esigenze delle aziende, che chiedono competenze tecniche sempre più specialistiche.

Turismo e agroalimentare sono due pilastri della nostra economia: puntare su formazione e innovazione in questi ambiti significa costruire il futuro della Basilicata.

Gli ITS Accademy svolgeranno un ruolo fondamentale di propulsione delle competenze specialistiche e innovative garantendo la specializzazione di diplomati con superiori competenze spendibili, a fine percorso formativo, direttamente ed immediatamente nei diversi ambiti lavorativi e di impresa specifici.

Per questi motivi, nell’ambito della ridefinizione del sistema di Istruzione Tecnologica Superiore e della realizzazione delle Offerte formative terziaria professionalizzanti, la Regione punterà a consolidare il sistema degli Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy) proprio nelle quattro aree tecnologiche, considerandole “strategiche” per lo sviluppo economico e la competitività del Paese”.