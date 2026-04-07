Ad Avigliano Festa di Comunità con la Banda “Pentole e Sassofoni” composta da giovanissimi e dagli anziani di questa Casa di Riposo. Il programma

Non sono soltanto gli strumenti musicali di una singolare banda sonora.
Sono molto di più.
Sono bisturi, farmaci, terapie che agiscono in profondità come una medicina preventiva.
Una strada messa in luce da recenti studi scientifici.
Ed è quella che si sta sperimentando nella comunità di Avigliano.
L’esperienza, incoraggiata dall’associazione culturale materana Onyx Jazz Club, impegnata da alcuni anni sul fronte del welfare culturale.
Dopo un percorso di formazione iniziato a ottobre 2025 con oltre 18 appuntamenti per arrivare alla composizione di una Banda di comunità eterogenea composta da giovanissimi e da anziani della Casa di Riposo “Sacra Famiglia” di Avigliano ecco che l’11 e 12 aprile si giunge ai due appuntamenti conclusivi.
Questo insolito organico di percussionisti, donne e uomini, guidati dal facilitatore Cesare Pastanella con l’aiuto di Rino Locantore, a cui si aggiungono quattro sassofonisti, membri della Giovane Orchestra Lucana, presenteranno i risultati delle prove in due luoghi diversi.
A Castel Lagopesole nel cineteatro Pasolini, l’11 Aprile, e ad Avigliano, Domenica 12 aprile.
In particolare, il 12 aprile, a cominciare dalla mattina, si svolgerà una festa di comunità con trekking, laboratori, incontri e la Banda Pentole e Sassofoni, per una giornata all’insegna dello stare insieme.
Il 9 Maggio, poi, sempre ad Avigliano, verranno presentati, in un incontro pubblico, i risultati scientifici del progetto grazie al lavoro di equipe di un gruppo di specialisti il cui responsabile è il Professor Carlo Andorlini, dell’Università di Firenze.
È un’occasione da non perdere perché dietro il lavoro di oltre venti cittadini partecipanti che rientra nella, “prescrizione sociale”, c’è un’idea profonda di come costruire benessere attraverso la costruzione collettiva di risposte già presenti nei territori.
Questo il programma completo:
Sabato 11 Aprile 2026 | ore 17:30
- Cineteatro Pasolini Castel Lagopesole – Avigliano, Anteprima Banda Pentole e Sassofoni
- Inaugurazione della mostra fotografica “Volti”, Scatti di Enza Doria
Domenica 12 Aprile 2026
- ore 10.30, Piazza Gianturco, Avigliano, Presentazione della giornata e taglio del nastro a cura di Giuseppe Mecca | Sindaco di Avigliano, Fabiola Tortorelli | Assessora alle Politiche Sociali, Angela Salvatore | Assessora alla Cultura, Lucia Pace | Bandista Pentole e Sassofoni
- ore 10:45 | Piazza Gianturco
Spazio laboratori una piazza a disposizione della comunità per artigianato cucina danze.
- ore 11:00 | centro storico Banda Musicale Città Di Avigliano diretta dal Maestro Enzo Cerbino, Banditore Rino Locantore
- ore 11:30 | Piazza Gianturco
Trekking per le vie del borgo con Franz Manfredi
Tappe Sonore a cura di: Alessandro Gasmi, Francesco Liquori, Andrea Andreoli, Giampaolo Matera e Alberto Di Leone, Mike Rubini, Orchestra a Plettro di Avigliano
- ore 13:30 | Piazza Rachelina Laguardia
Pausa pranzo in compagnia del quartetto MO’Monk
- ore 15.30 | Chiostro Comunale
Spazio discussione con interventi di Carlo Andorlini | responsabile scientifico del progetto, Chiara Rizzi | DIUSS – Unibas, Giuseppe Romaniello | comitato scientifico del progetto Fabiola Tortorelli e Angela Salvatore | Comune di Avigliano.
- ore 16.30 | Sala Consiliare Comunale G.O.L. GIOVANE ORCHESTRA LUCANA in concerto diretta da Ettore Fioravanti, ospite Andrea Andreoli
- ore 19:30 | Chiostro Comunale Saluti Conclusivi con Giuseppe Mecca | Sindaco di Avigliano, PENTOLE E SASSOFONI. La Banda Sonora tra musica e vita quotidiana diretta da Cesare Pastanella, aiuto direttore Rino Locantore.