Basilicata, alcuni bambini hanno fame e sete di conoscenza: il Consiglio regionale sta lavorando a una Proposta di legge a loro dedicata. I dettagli

La Garante della Regione Basilicata per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Rossana Mignoli, fa sapere che il Consiglio regionale sta lavorando a una Proposta di legge per regolamentare il tema della Plusdotazione, ovvero per definire percorsi standard in supporto dei bambini “gifted” e delle loro famiglie.

Il tema, ancora poco conosciuto e per questo poco attenzionato nelle scuole e in tutta la società, interessa circa il 5 per cento della popolazione studentesca: su 100 bambini ce ne sono circa 5 con un alto quoziente intellettivo e con un fabbisogno di conoscenze che spesso la scuola non è in grado di soddisfare.

Nonostante la plusdotazione sia inserita nei Bisogni Educativi Speciali, gli insegnanti trovano difficoltà a individuare percorsi didattici adeguati per questi bambini che, oltre a una fame e sete di conoscenza, sono caratterizzati anche da una profonda emotività.

Spesso non capiti e quindi trattati con superficialità, i bambini gifted tendono a isolarsi, a “disturbare” il gruppo classe o a sviluppare disinteresse per l’apprendimento fino all’abbandono scolastico.

Ecco perché la Regione Basilicata, su impulso della Garante Mignoli, in attesa della Legge nazionale attualmente in discussione alla Camera (già approvata in Senato), ha urgenza di approvare un provvedimento a sostegno dei bambini gifted e delle loro famiglie, spesso lasciate sole nella gestione di figli altamente richiedenti che, se adeguatamente seguiti e sostenuti, possono rappresentare un valore aggiunto per l’intera comunità.

Del tema se ne parlerà anche sabato 18 Aprile, a Matera, nel convegno “La plusdotazione e il futuro della scuola” patrocinato da: