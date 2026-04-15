Basilicata: alla Regione due centri di recupero animali selvatici. Il protocollo

È stato sottoscritto ieri pomeriggio, presso il dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, il protocollo per la cessione all’Ente dei due Centri di Recupero Animali Selvatici (Cras) di ‘San Giuliano’ e ‘Bosco Pantano di Policoro’.

Il documento è stato siglato alla presenza:

dell’assessore all’Ambiente Laura Mongiello,

del presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini,

del sindaco di Policoro Enrico Bianco,

del direttore generale della Direzione Ambiente e Tutela del territorio Canio Santarsiero,

dei funzionari dell’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, Antonella Logiurato e Biagio Sampogna.

L’accordo sancisce il trasferimento delle strutture alla Regione con l’obiettivo di garantire una gestione più efficiente e strutturata.

L’operazione, in coerenza con le linee guida regionali, punta a rafforzare il ruolo strategico dei Cras quali presìdi fondamentali per il recupero, la cura e la reintroduzione della fauna selvatica, oltre che per il monitoraggio ambientale e le attività di sensibilizzazione in un territorio caratterizzato da un elevato valore naturalistico.

Ha dichiarato l’assessore Mongiello:

“Con la firma di oggi compiamo un passo decisivo verso una gestione più organica e moderna dei centri di recupero assumendo direttamente la responsabilità di garantire standard elevati, continuità operativa e una visione strategica di lungo periodo.

Rafforzare i Cras significa investire concretamente nella tutela della biodiversità e nella qualità dell’ambiente, superando le criticità esistenti e puntando su strutture efficienti, professionalità qualificate e un sistema capace di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del territorio”.

Il protocollo prevede:

l’affidamento della gestione all’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Regione Basilicata e la concessione gratuita delle strutture per finalità istituzionali per un periodo di venti anni rinnovabili.

La Regione si farà carico degli oneri di manutenzione ordinaria e dei consumi, garantendo lo svolgimento delle attività in conformità alle direttive regionali.