Potenza, in ospedale nasce uno spazio più accogliente per i bambini: ecco l’arte che incontra la cura

L’Associazione ABIO Potenza, da sempre impegnata nel sostegno ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, annuncia la conclusione del progetto di umanizzazione pittorica realizzato presso la UOC di Pediatria dell’Ospedale San Carlo di Potenza.

L’iniziativa è nata su richiesta della Pediatria, che ha chiesto ad ABIO di individuare un modo per rendere più accoglienti e sereni gli ambienti dedicati ai piccoli pazienti.

ABIO ha raccolto l’invito e ha sviluppato un progetto che unisce creatività, formazione e attenzione al benessere dei bambini.

Per la realizzazione delle pitture murali, ABIO ha coinvolto gli studenti del Liceo Artistico “Walter Gropius” di Potenza – indirizzo Arti Figurative – guidati dalla professoressa Annarita Caporusso.

Dopo aver elaborato e valutato diversi bozzetti, gli studenti hanno realizzato una pittura murale che ritrae un fondale marino, un tema pensato per trasmettere serenità e stimolare la fantasia dei piccoli pazienti.

Il risultato è un ambiente più accogliente, colorato e a misura di bambino.

Il progetto rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra volontariato, scuola e istituzioni sanitarie:

– ABIO Potenza ha ideato l’iniziativa e coordinato l’intero percorso;

– il Liceo Artistico Gropius ha messo a disposizione competenze artistiche e creatività;

– la UOC di Pediatria ha garantito supervisione tecnica e sanitaria;

– l’Azienda Ospedaliera San Carlo ha accolto con entusiasmo la proposta, agevolando ogni fase della realizzazione.

«Siamo orgogliosi di questo progetto – dichiara Stefania Labriola, responsabile dell’iniziativa per ABIO Potenza – perché nasce da una richiesta concreta della Pediatria e si è sviluppato grazie a una collaborazione autentica tra realtà diverse, unite da un obiettivo comune: migliorare l’esperienza dei bambini in ospedale.

Crediamo che un ambiente accogliente possa fare una grande differenza nel vissuto emotivo dei piccoli pazienti e delle loro famiglie».

La cerimonia inaugurale si terrà giovedì 16 aprile alle ore 11:00 presso il reparto di Pediatria dell’ospedale San Carlo, con l’affissione della targa dedicata al progetto, alla presenza delle istituzioni coinvolte.