Basilicata, Bardi firma una nuova Ordinanza! Ecco che cosa prevede

Sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 36 del 23 aprile 2021 è stata pubblicata l’ordinanza n. 20 del presidente della Regione Vito Bardi, che riguarda ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’ordinanza prevede, tra l’altro, che dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021 per i servizi di trasporto pubblico locale dovrà essere rispettato “un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al cinquanta per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi”.

Il testo integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito web della Regione, all’indirizzo http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zula

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)