Basilicata, caro carburanti: “basta misure tampone, il Governo intervenga con riforme”. L’appello di Adoc

“Carburanti: basta misure tampone, il Governo intervenga con riforme. Siamo stati a un passo dal punto di non ritorno”.

Così scrive il Presidente Adoc (Dott. Canio D’ANDREA):

“Sebbene l’annuncio della tregua sia stato accolto con sollievo, resta forte lo scetticismo su una reale e immediata diminuzione dei prezzi dei carburanti e di conseguenza dei beni di prima necessità.

I dati recentemente diffusi da Banca d’Italia delineano uno scenario allarmante: in caso di prospettive avverse, i prossimi anni potrebbero essere caratterizzati da un Prodotto Interno Lordo negativo e da un’inflazione altissima, trascinando l’Italia in una recessione economica prolungata e dolorosa.

Cosa aspetta il Governo a reagire?

È urgente invertire la rotta prima che la crisi diventi irreversibile.

Chiediamo misure strutturali, non semplici palliativi: bisogna ridisegnare il sistema energetico nazionale; abbassare accise e spostare gli oneri nella fiscalità generale; tassare gli extraprofitti; abbassare l’IVA sull’energia; incentivare le energie rinnovabili.

Come Adoc, rivendichiamo da anni queste proposte.

Nonostante l’ulteriore proroga, sempre temporanea, del taglio delle accise, il Governo continua a muoversi nel perimetro di misure tampone, non sufficienti”.