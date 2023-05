Basilicata, ecco i voti e la lista completa di tutti i sindaci eletti in questi 14 Comuni!

Tra il 14 e il 15 maggio l’affluenza degli elettori chiamati alle urne in Basilicata per le elezioni amministrative è stata 58,35% (in linea con le precedenti elezioni dove l’affluenza registrata è stata 58,47%).

Precisamente, in Provincia di Potenza: 57,46% e in Provincia di Matera: 62,20%.

Sono stati 14 i Comuni chiamati al voto in Basilicata (12 in provincia di Potenza e 2 in quella di Matera) andati al voto per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale.

Gli scrutini sono terminati ed ecco i sindaci che sono stati eletti:

Per Atella: Sindaco Telesca Giuseppe Donato con 1.562 voti;

Per Forenza: Sindaco Mastrandea Francesco (per la riconferma bastava raggiungere il quorum del 40% degli elettori, già superato alle 23:00 di ieri);

Per Genzano: Sindaco Cervellino Viviana con 2.477 voti;

Per Lagonegro: Sindaco Falabella Salvatore con 1.729 voti;

Per Lavello: Sindaco Carretta Antonio con 3.201 voti;

Per Muro Lucano: Sindaco Setaro Giovanni con 1.716 voti;

Per Pietrapertosa: Sindaco Colucci Teresa con 323 voti;

Per Pignola: Sindaco De Luca Antonio con 2.246 voti;

Per Ripacandida: Sindaco Chiarito Michele Donato con 445 voti;

Per Ruvo Del Monte: Sindaco Mira Pietro con 407 voti;

Per Sasso Di Castalda: Sindaco Nardo Rocchino con 278 voti;

Per Scanzano Jonico: Sindaco Carriello Pasquale con 2.093 voti;

Per Tricarico: Sindaco Paradiso Paolo con 1.541 voti;

Per Vaglio di Basilicata: Sindaco Santopietro Francesco con 777 voti;

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)