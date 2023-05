Potenza: “viviamo nel più totale abbandono. Strada non illuminata, spazzaneve che non arrivano, bidoni tolti e ogni volta che piove ci ritroviamo in queste condizioni!”. Le foto e la denuncia

Non solo Via dei Mille si trova in uno stato di grande disagio.

A denunciare la situazione in Via Ferdinando Bagnale è una nostra lettrice che alla Redazione denuncia:

“Il nostro è un centro residenziale ci sono tutte villette private ma viviamo nel più totale abbandono.

Vi elenco i diversi motivi la strada non è illuminata ,quando ci sono delle nevicate rimaniamo sepolti perché i servizi spazzaneve non arrivano di la, ci hanno tolto i bidoni della spazzatura nonostante paghiamo la tassa dei rifiuti ma la cosa più scioccante e che nonostante i lavori fatti dalla forestale, lavori si fa per intendere perché vengono lì più a fare ristoro e pic nic, ogni volta che c’è cattivo tempo ci ritroviamo in queste condizioni.

Ora siamo stanchi vorremmo anche noi i servizi che ci spettano”.

Queste le foto della zona in questione.

