Basilicata: furto di gasolio in un’azienda! Questo l’intervento di Carabinieri e Polizia

Nei giorni scorsi, a Policoro, i Carabinieri della locale Compagnia congiuntamente a personale del locale Commissariato di P.S. hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di tentato furto di gasolio due cittadini di origini rumene, un 25enne residente a Ginosa (TA) ed un 29enne residente a Policoro, entrambi già noti alle Forze dell’ordine, nonché deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera per lo stesso reato una 24enne sempre residente a Policoro.

Gli operanti, allertati dal titolare di un’azienda di servizi ecologici del posto, hanno sorpreso il 25enne mentre tentava di asportare gasolio da alcuni automezzi parcheggiati nel piazzale della ditta.

Poco distante i militari dell’Arma e gli agenti della Polizia di Stato, dopo aver constatato la rottura della rete metallica di recinzione, hanno notato un’Alfa Romeo 147 al cui interno hanno sorpreso il 29enne con i vestiti intrisi di gasolio e la giovane 24enne, nonché 4 taniche da 25 litri piene di gasolio e altre 11 vuote.

I tre sono quindi stati accompagnati presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Policoro dove, al termine degli accertamenti di rito, i due rumeni sono stati dichiarati in stato di arresto e ristretti, in via cautelare, ai domiciliari presso le loro abitazioni, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria materana, la giovane donna denunciata a piede libero mentre l’autovettura e le taniche sono state sequestrate.a

